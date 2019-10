Rifiuti: a Reggio lotta all’abbandono, sanzioni e denunce

Pugno duro della Polizia Locale contro gli incivili a Reggio Calabria. Grazie all'impiego di ulteriori telecamere in dotazione, sono state individuate e sanzionate sette soggetti per abbandono di rifiuti comuni e non pericolosi. Per un altro soggetto invece è scattata la denuncia penale.

La persona immortalata dai sistemi di videosorveglianza ha pensato bene di privarsi di alcuni pneumatici, scaricandoli da un veicolo e facendoli rotolare per la strada sino ad un cassonetto; in pieno giorno ed in pieno centro abitato. È stato deferito per smaltimento illegittimo di rifiuti speciali.

Sempre in materia di abbandono di rifiuti, è da registrarsi la scoperta da parte di una pattuglia in servizio di vigilanza ambientale, di un'ingente quantità di eternit (circa 37 lastre) abbandonata nei pressi del Cimitero di Pavigliana.

I rifiuti speciali pericolosi sono stati immediatamente posti sotto sequestro, l'area è stata delimitata in attesa dell'avvio delle attività di smaltimento.

Sul fronte della videosorveglianza è di questi giorni l'implementazione in Centrale Operativa di ulteriori flussi video resi possibili grazie ai finanziamenti afferenti il POR 2007/2013.