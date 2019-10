Rende: Cicas: terza giornata del tradizionale mercato del giovedì

Con grande successo la cittadina si appresta ad "albergare" la terza giornata del tradizionale Mercato del Giovedì.... Il direttivo Cicas Cosenza in collaborazione con il Comume di Rende nella persona dell'Assessore (Settore Attività Prodettive) Domenico Zicarelli hanno concretizzato, attraverso un duro lavoro di intese, il "ritorno" del proverbiale Mercato del Giovedì.

"Amato dalle ragazzine e dalle donne in cerca dell'ultimo "trend" - si legge in una nota diffusa da Cicas Cosenza - è facile perdersi all’interno di questo labirinto di bancarelle, ma è ancora più facile restare rapiti da tanta eccentricità!!! Al di là di questo aspetto più "frivoloso" in esso, però, è possibile trovare davvero di tutto: snack salati e dolci, frutta e verdura di stagione, salumi, formaggi, ecc. Consigliato vivamente a tutti i coloro che sono a caccia di "cose" carine e di prodotti genuini, ma anche per chi vuole semplicemente immergersi in un’atmosfera vivace e cordiale. Osservare le mani esperte dei venditori che allestiscono la "roba" da vendere all'acquirente di turno, dispongono gli ortaggi con estrema cura, annusare fragranze sconosciute ed assaggiare nuove ghiottonerie sono piccoli gesti che ci dovrebbero far capire quanto sia importante tramandare il folklore, i valori popolari e l'amor per il proprio lavoro unico e vero "pane quotidiano" per l'intera umanità!!! Questi mercati, negli ultimi anni hanno avuto un calo di vendita e di conseguenza di numerosi posti di lavoro. Ciò non soltanto è da attribuire al proliferare dei nuovi Ipermercati quanto alla mancanza di posteggi, tuttavia, negli ultimi tempi sono stati oggetto di una trasformazione. Attuare una soluzione a tali problemi, che negli anni trascorsi hanno portato alla "chiusura" di tale tradizionale mercato, è stata una soddisfazione per la Cicas Cosenza la quale in cooperazione con l’Amministrazione Comunale di Rende si ritiene soddisfatta per il risultato ottenuto. Cittadini, manca poco, non resta altro che fare spese buone!!!"