Randagismo: FNA pronta a collaborare con il Sindaco Stasi

“Governo del randagismo, urge una soluzione che possa arginare il problema rispettando gli animali e tutelando l’incolumità pubblica. I branchi sono diventati una vera e propria emergenza che deve essere affrontata con urgenza: i cittadini hanno il terrore di essere assaliti.”

È quanto afferma il vicesegretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltori (FNA) Mario Smurra sottolineando massima disponibilità dell’associazione all’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano ed alle associazioni per avviare una collaborazione che possa mettere far tornare la situazione alla normalità.

“Il problema – sottolinea il vicesegretario – non è da imputare al Sindaco Stasi che anzi si sta impegnando per governare il problema, ma a tutte quelle persone che non sono in grado di gestire gli animali e che una volta abbandonati si riproducono in modo esponenziale creando veri e propri branchi. Serve sensibilizzare dal basso, promuovere la sterilizzazione e l’adozione dei cani ospiti del canile.”

“La FNA – conclude Smurra – è disponibile a dare il proprio contributo affinché non si ripetano episodi gravi come quello che ha visto protagonista il cittadino Pino Madeo, aggredito e che ha riportato gravi conseguenze.”