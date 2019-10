Conclusi i controlli estivi dei carabinieri sul territorio crotonese: il bilancio di luglio e agosto

Risultati significati sono stati ottenuti dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti nella stagione estiva.

Nello specifico è stato dato il massimo impulso ai servizi di pattuglia nei luoghi di maggiore aggregazione, in particolare durante le manifestazioni estive che sono state programmate nei comuni della giurisdizione, nelle ore serali e notturne, in corrispondenza di locali d’intrattenimento, centri commerciali, aree pedonali e luoghi di ritrovo, interessati da numerosa affluenza di persone.

Oltre alle classiche pattuglie - grazie alle prestazioni di 3838 militari impiegati - sono stati organizzati diversi servizi coordinati in particolare durante le serate dei fine settimana, beneficiando dell’impiego di una squadra della Compagnia di Intervento Operativo del 14 ° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia. L’attività ha consentito il contrasto di reati predatori, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcool, specie nei pressi di discoteche e/o locali da ballo in genere.

Non ultimo, come importanza, è stato il controllo di alloggi/residence, parchi ed edifici dismessi per l’individuazione di soggetti non in regola con la normativa sul soggiorno.

Durante i mesi di luglio ed agosto il personale delle Stazioni ha dato il supporto a quello dell’Ispettorato del Lavoro di Crotone, di Catanzaro e del Gruppo tutela del Lavoro di Napoli, nell’ambito dei cosiddetti servizi anti-caporalato, al fine di fronteggiare la piaga del lavoro in nero che affligge l’intero territorio della provincia. In totale sono stati controllati 4259 mezzi, identificate 10163 persone, elevate 571 contravvenzioni al codice della strada, sottoposti a fermo e sequestro amministrativo 102 veicoli, denunciate136 persone e arrestate altre 53.

Di particolare rilievo l’arresto di due individui in località S.Anna del Comune di Isola Capo Rizzuto, resisi responsabili di detenzione di un chilo di marijuana; il rinvenimento di tre piantagioni per un totale di 156 piante di marijuana, in Isola Capo Rizzuto e località Papanice del Comune di Crotone, con il conseguente arresto di tre persone ed il deferimento in stato di libertà di una quarta.

Nonché l’arresto effettuato dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone di un noto pregiudicato crotonese, sorpreso con due armi di fattura artigianale, perfettamente funzionanti e potenzialmente letali qualora utilizzate.

Inoltre, a Verzino, i militari della locale Stazione, al termine di attività investigativa avviata in seguito ad un incendio doloso appiccato a luglio 2019 in località Perticaro, frazione di Umbriatico (KR), hanno individuato e denunciato in stato di libertà una persona ritenuta responsabile di aver scaricato da un autocarro diverse balle di fieno in fiamme, mentre percorreva la S.P. 7 direzione Cirò Marina, innescando diversi incendi.

Infine, a Caccuri, in località “Campo Danaro”, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro hanno arrestato due persone trovate in possesso di 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.