Giornata mondiale della vista: screening e informazione a Taverna

Il comitato Provinciale Iapb di Catanzaro che ormai da più di un decennio svolge tutte le iniziative proposte dalla Iapb Nazionale, anche per il 2019 celebra domani la giornata nazionale della Vista.

In collaborazione con la sezione Uici di Catanzaro, la Sezione Avis Provinciale di Catanzaro e Avis Sorbo san Basile – Presila Odv, il Comune di Taverna e l’Ambulatorio di Prevenzione “Samantha Canino”.

La giornata mondiale della vista pertanto sarà così articolata: dalle 15 alle 18 screening oculistici gratuiti e divulgazione materiale informativo presso Piazza San Domenico Taverna; dalle 16.30 incontro informativo su patologie oculari presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna a cura del Presidente Iapb e Uici Catanzaro Luciana Loprete e di Massimo Turtoro specialista in Oftalmologia e Primario emerito dell'U.O Oculistica dell'Ospedale Pugliese - Ciaccio di Catanzaro.



Inoltre per avviare con i più buoni propositi il nuovo anno scolastico, consapevoli che tutti i bambini meritano 10/10, in concomitanza della Giornata Mondiale della Vista partirà proprio dall’Istituto Comprensivo di Taverna il Progetto “Occhio ai Bambini anno 2019/2020”.



Un progetto che ha come obiettivo quello di sensibilizzare e promuovere la cultura della prevenzione visiva dai più piccoli tant’è che il progetto è interamente rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni e vedrà lo staff Iapb e Uici presente in 18 scuole della Provincia.