Riconoscimento europeo per la radiologia del Pugliese-Ciaccio che, durante il 36 Congresso Europeo di Risonanza Magnetica (ESMRMB), tenutosi a Rotterdam, ha presentato una ricerca in cui sono stati pubblicati i miglioramenti relativi ai percorsi diagnostico-terapeutici, grazie alla “personalizzazione” del trattamento di un’entità nosologica dall’incidenza in aumento.

Lo studio, dal titolo “Prognostic value of dynamic perfusion MRI imaging in patients with local advanced rectal cancer in the assessment of chemo-radiation treatment: comparison with ADC-map values” ha analizzato le potenzialità diagnostiche e prognostiche della Risonanza Magnetica, nel follow-up di pazienti affetti da tumore del retto, trattati mediante radioterapia con lo scopo di rilevare tempestivamente eventuali recidive loco-regionali. I ricercatori hanno individuato le sequenze di Risonanza maggiormente sensibili nel definire i pazienti responders rispetto al quelli non-responders al trattamento radioterapico.

Pier Paolo Arcuri, dirigente medico presso la SOD Radiologia De-Lellis, diretta da Fodero, ha presentato il suo lavoro scientifico, frutto della stretta collaborazione con il reparto di Radioterapia diretto dalla Mazzei e con la Radiologia dell’università Magna Graecia.