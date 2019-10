Città Metropolitana, Aldo Riso eletto nuovo presidente del Forum delle associazioni familiari

Aldo Riso è stato eletto come nuovo presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Responsabile provinciale di Reggio dell’AIART, l’associazione cittadini mediali, di ispirazione cristiana che si occupa dei rapporti tra l’uomo e i mass media, Riso è stato eletto all’unanimità dall’assemblea del Forum reggino.

Succede ad Achille Cilea del sindacato famiglie Sidef eletto presidente per due mandati dal 2014, il quale nel prossimo triennio, farà parte del Direttivo provinciale assieme a Franco Longo dell’associazione genitori scuole cattoliche Agesc, riconfermato nell’incarico di segretario, e Lucia Palumbo dell’associazione famiglie affidatari reggine organizzate (Faro). Vicepresidente del Forum è stato eletto il docente Nino Drago delegato provinciale dell’associazione famiglie numerose. Ai lavori che sono stati svolti lunedì 7 ottobre 2019, presso i locali del Consultorio “Lucio Raffa”, di via Tagliavia, hanno partecipato tra gli altri, Antonietta Barbaro del Centro italiano Femminile CIF, e Sergio Malara in rappresentanza dei Cooperatori Salesiani, una associazione cattolica di Bova Marina.

Il Forum della famiglia è presente in tutte le regioni d’Italia e in numerose province, riunisce movimenti e associazioni del mondo cattolico che hanno come fine statutario principale la difesa e la tutela della famiglia. Ed è in questa ottica che il presidente uscente ha denunciato come “le istituzioni abbiano drammaticamente ignorato la famiglia, senza rendersi conto che essa è il “capitale sociale” che può fare uscire il paese dalla situazione di stallo in cui si dibatte”. Secondo Cilea “senza un radicale cambio di prospettive nelle politiche famigliari - dall’agenda sul lavoro, alle misure di contrasto alla crisi demografica, il paese è destinato fatalmente al declino”.

Riso ha rivolto un invito al Direttivo del Forum della Città Metropolitana. Quello cioè di mettere in campo “tutte le possibili iniziative che possano sostenere e promuovere la famiglia, specialmente nei casi di difficoltà economica. Tra gli impegni programmatici ha proposto la redazione di un documento di impegno per la famiglia da sottoporre alle discussione alle forze politiche ed ai candidati in vista delle imminenti elezioni di rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e dei Consigli Comunale di Reggio e della Città Metropolitana. Tra le diverse iniziative proposte infine, ci sono un corso di formazione alle politiche sociali famigliari per dirigenti e funzionari degli enti locali, e incontri sul tema della famiglia e i nuovi media.