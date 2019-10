Meningite: 34enne di Isola muore a Cremona

È morta di meningite, nell'ospedale di Cremona, una giovane donna originaria di Isola di Capo Rizzuto. Si tratta di Rita Mellace, 34enne residente a Cicognara, frazione del Comune di Viadana (Mantova).

Il decesso sarebbe avvenuto domenica scorsa all’ospedale Maggiore di Cremona dove era ricoverata da alcuni giorni dopo che mercoledì scorso aveva cominciato a stare male. L’Ats Val Padana ha avviato sin da subito la profilassi antibiotica per i tre figli della donna, di 17, 13 e 5 anni, il marito, altri familiari e alcuni amici.

“Gli alunni delle classi frequentate dai figli – ha specificato l’Ats in un comunicato – così come tutti coloro che hanno avuto contatti con i familiari, non sono a rischio, e pertanto non soggetti a profilassi antibiotica”.

La salma è stata trasportata in provincia di Crotone per i funerali.