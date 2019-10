Oggi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, sono stati impegnati in diversi interventi nella cittadina di Paola a causa del forte vento.

Anche in una galleria della Strada Statale 107 nel tratto Cosenza-Paola, i vigili del fuoco hanno rimosso alcune lamiere dalla volta che costituivano pericolo per i veicoli in transito.