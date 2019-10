Gal Krtoton: in Assemblea sostituiti 3 consiglieri dimissionari

Si è svolta ieri, lunedì 7 ottobre, presso la Torre Aragonese di Melissa l’Assemblea del Gal Kroton all’ordine del giorno la surroga dei 3 consiglieri dimissionari, che hanno dovuto lasciare per fine mandato e per motivi di lavoro e familiari.

L’Assemblea in loro sostituzione ha votato all’unanimità per la parte pubblica Raffaele Falbo Sindaco di Melissa che ha preso il posto dell’ex Sindaco Gino Murgi e per la parte privata Michele Colucci e Pietro Bozzo che hanno sostituito rispettivamente Alberto Caputi e Vittorio Gangale.