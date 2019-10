Sequestrati giochi e materiali elettronici fuori norma in un negozio cinese: sanzionato il titolare

Giocattoli e apparecchi elettronici - per un totale di oltre 1500 pezzi - sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Lamezia Terme nel corso di un controllo in un negozio gestito da un cittadino di nazionalità cinese.

Giunti nell’attività commerciale, gli agenti hanno trovato esposti giocattoli non a norma, anche pericolosi per i piccoli fruitori, oltre a depilatori, luci, vaporizzatori di essenze, fornetti per manicure senza istruzioni in italiano, oltre che privi della marcatura di sicurezza CE.

Al commerciante, oltre al sequestro della merce, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.