Inchiesta “Giardini segreti”: chiesta la condanna per 11 imputati

Undici imputati tutti da condannare nel processo nato dall’inchiesta anti droga“Giardini segreti”.(QUI) È quanto richiesto dal sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro Annamaria Frustaci, al termine della requisitoria dinnanzi al gup distrettuale di Catanzaro.

L’inchiesta ha portato a scoprire un vasto traffico di marijuana gestito da una presunta associazione con a capo Emanuele Mancuso, 30enne,ex rampollo dell’omonima famiglia di Limbadi che da due anni è un collaboratore di giustizia. Proprio dalle rivelazioni fatte dal 30enne, figlio del boss Pantaleone, alias “l’ingegnere”, è stato possibile trarre in arresto lo scorso luglio - nell’ambito del blitz condotto dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia diretta da Giorgio Grasso e dal suo vice Cristian Maffongelli - diverse persone.

I particolare, il pm Frustaci ha invocato: 4 anni e 8 mesi di reclusione per Emanuele Mancuso; sette anni e 6 mesi per Giovanni Battaglia di Nicotera; sei anni e 6 mesi per Cesare e Francesco Costa di Nicotera; 7 anni e 4 mesi per Giuseppe Di Certo di Nicotera; 7 anni e 3 mesi per Giuseppe Franzè di Stefanaconi; 7 anni e due mesi per Giuseppe Navarra di Rombiolo; 7 anni e 5 mesi per Francesco Giuseppe Olivieri di Nicotera; 7 anni e 5 mesi per Valentin Ciprian Stratulat di Nicotera; 7 anni e 3 mesi per Pantaleone Perfidio di Nicotera; 7 anni e 5 mesi per Giuseppe Olivieri (fratello di Francesco Olivieri).

Altri quattro imputati saranno processati dinnanzi al Tribunale di Vibo con rito ordinario partito lo scorso 30 settembre.