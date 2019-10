Assassinio Fiorillo: concesso il rito abbreviato ai presunti killer

Saranno giudicati con rito abbreviato Saverio Ramondino e Arcangelo D’Angelo, ritenuti gli assassini dell’omicidio di Francesco Fiorillo, trucidato nella la frazione Longobardi di Vibo Valentia il 15 dicembre del 2015 con almeno otto colpi d’arma da fuoco.(QUI)



Il rito abbreviato è stato concesso dal gup del Tribunale di Vibo Valentia, Tiziana Macrì.

I due, entrambi di Piscopio, erano stati incastrati le dichiarazioni fornite agli inquirenti proprio da Antonio Zuliani, 27 anni anche lui di Piscopio e già condannato dal gup del Tribunale di Vibo a 14 anni di reclusione. (QUI)



Il processo è stato aggiornato al 3 dicembre per le discussioni e per la sentenza. Per Ramondino, di recente, il Tribunale del Riesame giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione ha annullato la misura cautelare per difetto della gravità indiziaria.