Istituti scolastici pericolanti nel vibonese: Sindaco allarmato dispone chiusura

Chiusi per la giornata di oggi due istituti scolastici del vibonese: la scuola dell’infanzia Don Bosco, situata in via Palach, e l’istituto Carlo Collodi di Vena Superiore.

Il provvedimento non arriva a causa del maltempo che ha messo in ginocchio il territorio (QUI) ma parte dalla preoccupazione del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, poiché le suddette strutture sarebbero fatiscenti e con seri problemi strutturali.

Lo stesso primo cittadino ha motiva la drastica decisione precisando che: “Occorre effettuare una campagna di indagini specialistiche strutturali”.

Secondo al Limardo, entrambe le scuole, “un intervento immediato” al fine di prevenire i possibili “pericoli all’incolumità pubblica”.