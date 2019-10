Mormanno festeggia i cento anni di Teresa

Mormanno ha festeggiato i cento anni di Teresa. Giuseppe Regina, Sindaco della cittadina, a nome dell'amministrazione comunale ha infatti portato il saluto della comunità e del suo esecutivo alla nuova centenaria Teresa Sola che nei giorni scorsi, circondata dall'affetto della sua famiglia, di partenti e amici, ha celebrato il secolo di vita nel corso di una semplice ma significativa festa di compleanno.

“Gli anziani sono la memoria storica di una comunità, un valore assoluto da custodire, sostenere, valorizzare, non solo in occasione festose come questa, ma sempre, nell'azione quotidiana che ci porta ad essere a servizio di una comunità che dimostra di essere terra di longevità. Segno inequivocabile che il Pollino è terra di aria buona, ambiente naturale, cibo sano: fattori indiscussi per l'elisir di lunga vita»”.

“Teresa - ha ricordato il primo cittadino di Mormanno - è memoria storica di eventi straordinari e testimone di profondi cambiamenti sociali. A lei il nostro augurio più sincero ringraziandola per l'esempio che ha saputo dare a questa comunità che oggi la celebra come è giusto che sia per questo importante traguardo di vita”.