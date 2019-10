Tennis tavolo, sconfitta per la squadra di Castrovillari

Sconfitta per i Tennis tavolo Castrovillari che nella partita del campionato di serie B2 si è piegata all’Asd Salento Cooburn per 5 reti a 4. L’avvio è stato equilibrato, il Castrovillari si è portato sul 4 a 3 quando le sorti del match sono state segnate. I punti per il Team del Pollino sono stati segnati da Petrescu e Florio con 2 vittorie per entrambi su tre gare disputate.

Il commento di De Gaio: “E’ stata una amara sconfitta in un altalenarsi di emozioni e colpi spettacolari che ci ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine. Questo stop lascia un po’ d’amaro in bocca in quanto , con maggiore calma e determinazione nei momenti decisivi , l’esito dell’incontro poteva essere a nostro favore. "

Questo weekend si disputano le gare della seconda giornata del Campionato di B2 e il Castrovillari giocherà fra le mura amiche (sabato 12 ottobre, con inizio alle 17.30 presso la palestra della scuola del Villaggio Scolastico).