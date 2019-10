A fuoco i mezzi di un autonoleggio, 10 vetture in fiamme: s’indagata sulle cause

Erano passate appena le 3 di questa notte quando i Vigili del Fuoco di Castrovillari sono dovuti intervenire in Viale del lavoro della città del Pollino, dove è stato segnalato un incendio che ha coinvolto diverse autovetture parcheggiate all’interno del piazzale di un autonoleggio.

Una volta sul posto i pompieri, arrivati con due automezzi, hanno domato e spento il rogo che aveva già interessato una decina di autoveicoli mettendo poi in sicurezza anche i luoghi. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.