Terremoto nel catanzarese: scuole chiuse anche domani per i dovuti controlli

È stato il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, a confermare la necessità di svolgere i controlli nella giornata di domani mirati controlli agli uffici pubblici e in particolar modo agli istituti scolastici “a rischio” dopo la scossa ti terremoto di magnitudo 4.0 registrata questa mattina nella provincia di Catanzaro. (QUI)



La scossa è stata avvertita anche nel crotonese e anche il primo cittadino di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, per la giornata di oggi - in via del tutto precauzionale - con propria ordinanza, ha disposto la chiusura del liceo scientifico Satriani, attualmente ospitato in un vecchio palazzo del centro storico. L’ordinanza precisava che un’eventuale altra scossa “potrebbe compromettere la già precaria stabilità dell’edificio”.

Altri sindaci del catanzarese hanno adottato lo stesso provvedimento di del primo cittadino del crotonese. Il provvedimento di chiusura - per molti istituti della provincia di Catanzaro – resterà attivo anche nella giornata di domani.