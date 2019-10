Nascondeva un fucile e relative munizioni in un box vicino casa: arrestato 40enne

Con l'accusa di detenzione di arma clandestina cono scattate le manette per un 40enne di Gimigliano, V. B. le sue iniziali. Alcuni spostamenti sospetti dell’uomo – già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti – hanno portato i Carabinieri di Catanzaro a presumere qualcosa di “losco” e nel pomeriggio di oggi è scattato il blitz dei militari della sezione operativa del Nor, assieme ai colleghi della stazione di Gimigliano e del nucleo cinofili di Vibo Valentia.

Giunti all’abitazione del 40enne, i militari hanno operato una perquisizione con l'ausilio di unità cinofili antidroga e antiesplosivo. Durante il controllo di un box attiguo all'abitazione, nei pressi di alcune tavole di legno il fiuto del cane ha indicato la presenza di qualcosa. Spostate le masserizie che ostacolavano, i carabinieri hanno trovato un fucile sovrapposto perfettamente funzionante con matricola abrasa in diversi punti e 25 cartucce.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e per l'uomo è scattato l'arresto e il restringimento ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'arma verrà inviata al ris di Messina per verificare il suo eventuale impiego in atti criminosi.