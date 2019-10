Tromba d’aria si abbatte su Pizzo: volano i tetti del municipio e di una scuola vicina

Una tromba d’aria si è abbattuta poche ore fa sulla cittadina di Pizzo, nel vibonese. Il vortice ventoso ha colpito lo stabile del Comune e l’adiacente istituto scolastico di Via Nazionale. I tetti degli edifici sono stati smantellati di diverse tegole che – trascinate via dalla forza del vento - per fortuna non hanno creato danni a cose e persone. Gli operai del Comune, i vigili urbani e l’ufficio tecnico sono al lavoro per effettuare le necessarie verifiche.

Il maltempo di queste ore lascia in allerta tutto il territorio vibonese anche in vista degli allagamenti persistenti nella città di Vibo Valentia.(QUI)



In via preventiva, la Prefettura ha programmato nel pomeriggio una riunione operativa dell’Unità di Crisi per un punto di aggiornamento, atteso il codice di allerta arancione previsto fino alla mezzanotte e dichiarato nel primo pomeriggio odierno dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale.

L’Unità di Crisi si intenderà permanentemente allertata e, ove necessario, verrà ulteriormente riconvocata presso la Prefettura.