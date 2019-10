Animali: Cirò Marina, sequestrata testuggine protetta detenuta illegalmente

I carabinieri, nel corso di un controllo eseguito in una abitazione privata a Cirò Marina, nelle prime ore del mattino, hanno rinvenuto in una soffitta all’interno di una cassetta di legno un giovane esemplare di testuggine.

L’accertamento svolto dai carabinieri forestali ha acclarato che l’animale era una testuggine della specie Testudo hermanni (dal nome del naturalista francese Jean Hermann), particolarmente protetta dalla Convenzione di Washington (1973). Essa è l’unica specie di testuggine autoctona del Sud Italia ed è sottoposta ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne mette a rischio la sopravvivenza.

Il detentore non ha fornito alcuna documentazione attestante la provenienza lecita dell’esemplare ed è stato così deferito all’Autorità giudiziaria. L’animale è stato posto sotto sequestro e momentaneamente custodito in attesa di essere trasferito al CRAS, il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.

La Convenzione di Washington, più comunemente conosciuta come CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.

L’attività di controllo è stata eseguita dai militari della stazione CC Forestale Cirò congiuntamente ai militari della stazione CC Cirò Superiore, mettendo a fattor comune le competenze specifiche di ogni unità, espressione dell’Arma dei Carabinieri.