Pallavolo: inizio di stagione col botto per la Provolley Crotone

Buona la prima. Inizia la stagione col botto la Provolley Crotone di mister Celico che si impone con un netto 3-0 nei confronti del Roccella, squadra ostica e formata da diversi giocatori di esperienza. Nell'uscita valevole come secondo turno di Coppa Calabria il tecnico pitagorico ha già avuto le sue prime conferme, anche se ovviamente c'è molto da migliorare per rendere il gruppo ancor più competitivo.

La rosa ampia consente a Celico di poter sfogliare la margherita di settimana in settimana, anche se i punti fermi sono più o meno chiari. La gara disputatasi al Palamilone, davanti ad una bella cornice di pubblico, ha visto le due squadre equivalersi solamente nella primissima parte, dove Roccella è riuscita a tener testa ai biancazzurri. Che però pian piano hanno trovato ritmo, scavando un solco importante nel punteggio e chiudendo il primo parziale con cinque punti di vantaggio.

Copione più o meno simile anche nel secondo set, Crotone prova con esito positivo qualche schema rodato in settimana, Roccella tenta di rimanere aggrappata al match, ma serve a poco visto che Calabretta e compagni chiudono senza particolare problemi. Sotto di due set la compagine allenata da Carrozza tenta in tutti i modi di riaprirla, ma la Provolley è lanciatissima, concede pochissimo e va a prendersi la prima vittoria stagionale a mani basse, chiudendo il terzo set 25-13. Una buona risposta per i ragazzi di mister Celico, che nel secondo turno di giocheranno il passaggio alla fase successiva contro il Centro Sportivo Giovanile, che nella prima giornata si era imposto con un altro 3-0 sempre ai danni del Roccella.

“Le prime gare – ha detto mister Celico a fine partita – nascondono sempre qualche difficoltà, visto che nelle gambe c'è ancora la fatica della preparazione estiva e i meccanismi devono essere messi a punto. Ma possiamo comunque ritenerci soddisfatti dello spirito con il quale i ragazzi sono scesi in campo, vogliamo passare il turno e da oggi inizieremo a pensare già al prossimo impegno che sulla carta si presenta abbastanza difficile”.

L.C. PROVOLLEY KR-ROCCELLA 3-0

Parziali (25-20, 25-19, 25-13)

PROVOLLEY: Cotroneo, De Vona, Calabretta, Pelaia, Frangiamore, Vrenna, Falbo (L1), Longo, Celico, Logozzo, Gallo, Alfieri, Adamo (L2). Allenatore: Celico.

ROCCELLA: Spagnolo, Monteleone, Dichiera, Milazzo, Spirli, Tirotta, Gerardi, Carrozza, Adornato, Zito, Zannino, Dichiera (L1), Armodica (L2). Allenatore: Carrozza.

ARBITRI: Le rose e Giampà.