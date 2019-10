Calcio: l’Asd Rocca di Neto lsi impone per 5 – 1 sul Nuova Valle

3° Giornata 1° Categoria Girone B | ASD ROCCA DI NETO - NUOVA VALLE

5 – 1 Stadio Comunale “S.Baffa” Cotronei

Marcatori: Camposano ASD ROCCA DI NETO, P. De Filippo Nuova Valle, Anellino, Fabiano, Mittica, Novello ASD Rocca di Neto.

Cronaca: 06/10/2019 Stadio Comunale Baffa di Cotronei, Incontro tra Asd Rocca Di Neto e Nuova Valle partita valevole per la terza giornata del campionato di 1° Categoria Girone B. Anche se lontano dalle mura del “S.Agostino” di Rocca di Neto la squadra di mister Castagnino è riuscita ad imporsi per un netto 5 – 1 sulla compagine del Nuova Valle. Nonostante un tempo incerto dove ha piovuto per la prima mezzora, la presenza e l’entusiasmo sugli spalti della squadra di casa non è mancato, circa duecento i presenti nella tribuna a seguire questi ragazzi, che dopo la sconfitta subita in quel di S. Leonardo di Cutro contro uno Scandale che si è imposto di misura nella scorsa giornata,dovevano dare, è hanno dato risposta con una brillante vittoria.

Asd Rocca Di Neto passa in vantaggio nei primi minuti con Camposano con un bel gol di testa. Alla mezzora pareggia il Nuova Valle con De Filippo con un tiro da fuori aria. A fine primo tempo la squadra di casa va in vantaggio con Anellino. Finisce cosi il primo tempo. Il secondo tempo inizia con un dominio assoluto da parte della Asd Rocca Di Neto, il terzo goal arriva su rigore con Fabiano. Partita incanalata verso la vittoria e viene chiusa definitivamente con i goal di Mittica e di Novello. Finisce cosi la partita con un pirotecnico 5 – 1 a favore della Asd Rocca Di Neto.