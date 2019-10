Traffico illecito di rifiuti: scarti stipati in capannoni e “tombati” in Calabria. Undici arresti

Un traffico illecito di rifiuti, in pratica grossi quantitativi di “scarti” urbani ed industriali che arrivavano da impianti della Campania e che poi finivo stipati in numerosi capannoni abbandonati del Nord Italia o, addirittura, “tombati” in una cava dismessa in Calabria.

Al centro del “business”, una presunta organizzazione criminale capeggiata da soggetti di origine calabrese, tutti con numerosi precedenti penali, che potevano contare, a questo scopo, su quella che - secondo gli inquirenti - era una vera e propria “struttura” composta da impianti autorizzati e complici, da trasportatori compiacenti, così come da società fittizie intestate a prestanome e documentazione falsa.

Stamani il blitz: i Carabinieri Forestali dei Gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo lombardo, nei confronti di 11 soggetti, tutti italiani, alcuni operanti proprio nel settore dei rifiuti, ritenuti appartenenti al gruppo.

Le indagini sono sta te dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, e sono la prosecuzione dell’Operazione “Fire Starter” che, nell’ottobre del 2018, aveva già portato all’arresto di 6 persone accusate del traffico di rifiuti e del rogo del capannone di Corteolona (in provincia di Pavia).

Da qui sono partiti gli investigatori è partiti arrivando ad evidenziare quelle che definiscono come delle “dinamiche di più ampia portata” e che hanno condotto all’individuazione dell’organizzazione criminale che di ritiene di aver oggi smantellato.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Sala Stampa del Comando Provinciale di Milano.