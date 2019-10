Trovato cadavere nell’entroterra del Vibonese. Un malore alla base del decesso

Il corpo senza vita un pensionato di 73 anni è stato trovato tra Capistrano e San Nicola da Crissa, in contrada Cerasarella. L’uomo, deceduto per un malore, è stato trovato da un passante. Sul corpo, i sanitari del 118 arrivati sul posto, non hanno trovato alcun segno che potesse ricondurre a cause diverse dal malore. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 di Serra San Bruno, anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.