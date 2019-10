Tragico scontro sulla Statale 107. Quattro giovani morti, altri due feriti gravi

Quattro persone decedute, altrettanti giovani che hanno perso la vita, nella notte scorsa, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese.

Un ennesimo incidente stradale avvenuto nel comprensorio di Rende, nel cosentino, tra gli svincoli di Piano Monello e Surdo. Intorno alla mezzanotte di sabato la tragedia: un violento scontro tra due vetture, una Citroen C3 e una Volkswagen Polo.

Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro, si ipotizza che una delle auto possa essere sbandata per le condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia che stava cadendo sulla zona. Sfortuna ha voluto che in quel frangente sopraggiungesse la seconda vettura, che non ha potuto evitare l’impatto.

Come dicevamo si tratta però di una prima ipotesi, che dovrà essere confermata dopo i rilievi eseguiti dalle forze dell’ordine.

Nell’impatto sono rimaste ferite, gravemente, altre due persone, una coppia di fidanzati che viaggiava sulla C3 rimasti gravemente feriti e che dopo i primi soccorsi sono stati immediatamente trasportati nell’ospedale civile dell’Annunziata del capoluogo bruzio.

Il ragazzo si trova al momento ricoverato in rianimazione con un profondo trauma toracico, e con il femore e bacino fratturati.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri, le squadre dell’Anas e i vigili del fuoco a cui è toccato il triste compito di estrarre le vittime dalle lamiere contorte.