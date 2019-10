Riapre la biblioteca di C-siamo onlus in località Magli di Casali del Manco

Cinquemila volumi tutti donati dalle famiglie del territorio e un nuovo look per la biblioteca dell'associazione C-siamo Onlus inserita nel sistema bibliotecario nazionale. Il primo step di un progetto più ampio finalizzato alla rivitalizzazione del di Magli località di Casali del Manco, iniziativa sostenuta dal Parco Nazionale della Sila. Direttore della Biblioteca di C-siamo - che resterà aperta il mercoledì pomeriggio - è la giornalista Rosalba Baldino.

“Puntiamo a valorizzare la cultura e i borghi. Il Parco che abbraccia anche i paesi della fascia presilana vuole essere da stimolo per la crescita sociale” – ha detto il presidente Francesco Curcio.

La sala gremita, la partecipazione delle istituzioni, l'entusiasmo palpabile per un luogo che racchiude non solo cultura , ma storia e patrimonio affettivo del paese. Responsabilità per un'associazione che opera da 15 anni e che scommette sul futuro.

“Un giorno di festa- ha affermato il presidente di C-siamo Onlus Concetta Carravetta – per una nuova possibilità d'incontro , di riflessione, di confronto che questo luogo offre alla comunità”.

E' stato il segretario di C-.siamo Maria Antonietta Gallo a spiegare come l'associazione punti anche sul Crowfunding per reperire i fondi. I lavori di restyling effettuati da Tommaso Coscarelli, la catalogazione dei volumi da Irene Longo. Ospite d'onore Rita Fiordalisi che ha presentato il suo ultimo lavoro “ La luna di Fallistro” “Pagine che raccontano dei giganti della Sila, della magia del bosco, di un'intensa storia d'amore”.

La serata chiusa dalla torta e dallo slogan dell'associazione:“ Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme il sogno diventa realtà”.