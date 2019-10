Roccabernarda. Pensionata nascondeva un piccolo arsenale sotto il letto, denunciata

Una pensionata è stata denunciata a Roccabernarda, nel crotonese, per detenzione illegale di armi e munizioni.

La scoperta è stata fatta dai Crabinieri del comando di Crotone che, assistiti dai militari del Norm di Petilia Policastro, si sono recati presso l'abitazione dell'anziana signora per una perquisizione domiciliare.



Giunti in una stanza del reparto notte, i militari hanno rivolto il loro sguardo sotto un letto dove hanno trovato l'inimmaginabile.

La donna, infatti, nascondeva un piccolo arsenale costituito da: un fucile doppietta cal. 16, una pistola a tamburo a 6 colpi con matricola punzonata, 100 cartucce per fucile, 32 proiettili per pistole di vario calibro, e ancora un caricatore per proiettili cal. 6.35, 2 cartucce e 2 scatole in metallo, contenenti circa 500 pallini di piombo della grandezza di 5 - 6 mm ciascuno, e utilizzabili per carabine.

Armi e munizioni - tutte efficienti - sono state sequestrate e sono in corso accertamenti sul caso.