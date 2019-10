Nascondeva eroina nel pacco di sigarette: in arresto pregiudicato crotonese

Se ne stava seduto su una panchina intorno alle quattro e un quarto del pomeriggio, sotto un portico del noto Quartiere di Fondo Gesù, quando è stato notato in atteggiamenti strani da una pattuglia di passaggio.

È per questo che gli agenti in servizio, coordinati dalla Questura crotonese, hanno deciso di perquisirlo ritrovandogli, all’interno di un pacchetto di sigarette, 11 involucri di eroina, per un peso lordo di 5,2 grammi, ed opportunamente sequestrata.

Gli uomini della Volante lo hanno quindi identificato: si tratta del 38enne crotonese T.A., con numerosi precedenti di Polizia, e lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga.