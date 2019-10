Piscina Chiusa. Rari e Kroton Nuoto: nessun accordo col gestore del “Pertini”

La Rari Nantes Auditore Crotone e Kroton Nuoto intendono smentire le notizie apparse sul sito della Federazione Italiana Nuoto - Fin Calabria - relativamente ad un accordo raggiunto con il Gestore, privato, dell’impianto “Pertini” per l’utilizzo di spazi acqua che consentano ai ragazzi di poter entrare in acqua.

I tecnici delle due associazioni sportive ieri mattina si sono recati presso l’impianto natatorio gestito dall’Asd Nuotatori Krotonesi del Presidente Antonio Fonte per intraprendere una disamina su possibili soluzioni.

“Per il momento i Presidenti delle due società, insieme ai tecnici, fanno sapere che - unico e solo scopo dell’incontro è concedere ai propri ragazzi un’opportunità di allenamento e informare, correttamente, le famiglie dei ragazzi, stanno vagliando attentamente la dettagliata proposta - di spazi, orari e tariffe - che il Presidente Fonte ha rappresentato”.

“Faremo di tutto per dare loro una soluzione fattibile, - hanno pronunciato i presidenti - anche rivolgendosi, come abbiamo fatto, ad un privato per poter riprendere, a pagamento, le nostre attività sportive, precluse dalla chiusura dell’impianto olimpionico comunale che dovrebbe accogliere l’intera collettività. Tanto ritenevamo giusto comunicare per onore del vero e per evitare ogni forma di strumentalizzazione sulle nostre attuali enormi difficoltà”.