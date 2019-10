Il Comune di Corigliano-Rossano amplia l’organico: 8 nuovi vigili e 6 istruttori

Sono 8 gli agenti di polizia municipale ed altri 6 istruttori non direttivi (2 per l’area tecnica, 2 per la finanziaria e 2 per quella amministrativa) da acquisire mediante concorso pubblico. Viene avviato inoltre il riciclo delle maestranze e vengono innalzati a 32 ore tutti i part-time.



Quanto contenuto nella delibera – scandisce il sindaco Flavio Stasi – rappresenta, infatti, l’esito di un confronto con le rappresentanze sindacali coinvolte prima di discutere e confezionare in giunta il piano di rimodulazione del personale che è destinato non soltanto a rafforzare la capacità della nuova macchina comunale di presa in carico, di risposta e di erogazione di servizi al cittadino in modo più efficace ed efficiente ma anche a riposizionare la stessa capacità progettuale degli uffici rispetto alle grandi opportunità dei finanziamenti comunitari, diretti ed indiretti”.



“Mi riferisco – va avanti – alla previsione, anch’essa tra gli impegni assunti con la Città, di figure specializzate di euro-progettisti attraverso i quali dotare la Città di risorse umane e strumenti più efficaci nell’intercettare le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione su scala nazionale ed europea; risorse strategiche per lo sviluppo futuro di Corigliano-Rossano e che non possiamo permetterci di non cogliere”.



“Lo stesso metodo di trasparenza utilizzato per la modifica al piano del fabbisogno – conclude il Sindaco – abbiamo preferito anche per le Azioni per una (grande) Città Normale, ovvero le Linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio 2019-2024, già puntualmente trasmesse nei tempi prescritti a tutti i consiglieri comunali e sulle quali da ora fino al consiglio comunale di fine mese che dovrà discuterle ed approvarle, avvieremo un’ampia consultazione e confronto di tutte le parti sociali e della Città”.