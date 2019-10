Non accetta la nuova relazione della ex, la stalkerizza insieme al compagno

Atteggiamenti di sfida, aggressivi, tanto nei confronti dell’ex moglie e poi del nuovo compagno della donna. Quest’ultima, addirittura, sarebbe stata colpita ad un braccio, con un casco, all’esterno di una scuola, mentre attendeva l’uscita della figlia.

Una situazione divenuta nel tempo insopportabile: iniziata lo stalking alla ex, insultata anche davanti ai figli, costretti in un’occasione a rifugiarsi nella loro cameretta per non assistere alla scena.

Il tutto era peggiorato proprio dopo che l’ex moglie aveva intrapreso la relazione con il nuovo compagno: da quel momento l’uomo avrebbe difatti iniziato a minacciare di morte sia la donna che quest’ultimo, giungendo anche al punto di aggredirlo fisicamente e per due volte e seguendolo nei suoi spostamenti.

Da qui la decisione del Gip presso il Tribunale Ordinario bruzio, dopo la richiesta della Procura, di emettere a carico di un 45enne del posto (G.G.), una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti.

Per come ricostruito dagli investigatori della 3’ Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile di Cosenza, l’indagato avrebbe avuto sempre un atteggiamento aggressivo nei confronti delle vittime, come dicevamo in modo particolare nei confronti del suo nuovo compagno.

Una situazione che avrebbe causato nelle vittime uno stato di ansia e paura, facendogli anche temere per la propria incolumità.