Nell’autolavaggio spacciavano la marijuana, in manette due fratelli

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro volti al contrasto dello spaccio di droga in tutto il territorio provinciale.

In questo contesto, ieri, i militari delle stazioni di Santa Maria e di Squillace hanno arrestato due fratelli incensurati del posto, un 20enne (L.P.) ed un 25enne (D.P.), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Da diversi giorni i carabinieri avevano notato un viavai sospetto con noti tossicodipendenti che si aggiravano nei pressi dell’autolavaggio in cui due giovani lavoravano.

Gli investigatori c’hanno voluto vedere chiaro è hanno così deciso di eseguire una perquisizione degli uffici dell’attività, dove vi hanno trovato alcune dosi di marijuana, già confezionata e ancora imbustata, oltre ad un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. In tutto oltre 50 i grammi di droga.

Per i due fratelli sono quindi scattate le manette in flagranza e come disposto dal Pm di turno sono stati posti agli arresti domiciliari.