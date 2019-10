Controlli dei Nas a Isola, violazioni in un’attività. Multa da 4mila euro

Violazioni amministrative e penali in un’attività commerciale di Isola Capo Rizzuto; una denuncia e multe. È successo nel corso di un controllo da parte dei Nas di Cosenza, personale del Nil di Crotone, congiuntamente ai militari della Tenenza di Isola.

Durante le attività i militari hanno dunque denunciato una 26enne, rappresentante legale di un’attività commerciale del luogo, per la mancata attuazione del piano di autocontrollo, la mancanza dei cartelli indicanti il divieto di fumo, l’installazione di telecamere senza le previste autorizzazioni, e per l’impiego di lavoratori in nero. Sono state elevate multe da 4mila euro.