Isola, identificato il cadavere ritrovato il 30 settembre. È un 39enne rumeno

È di un 39enne rumeno, Augustin Ion, il cadavere ritrovato lo scorso 30 settembre in località “Fondo Concio” di Isola di Capo Rizzuto (QUI).

Intanto l’ispezione della salma avrebbe escluso segni di violenza, per cui la tesi è che la morte non sia stata violenta, dunque che non si tratterebbe di un omicidio, ipotesi non sottovalutata dagli investigatori nell’immediatezza dei fatti. Sul corpo sono stati così disposti degli esami tossicologici per comprendere le reali motivazioni del decesso.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone sono riusciti a identificare la vittima grazie ad alcune cicatrici che sarebbero state riconosciute della sorella del 39enne, anche lei residente ad Isola.