Piscina comunale, gli atleti della Rari Nantes e della Kroton nuoto si alleneranno nella vasca del Pertini

Gli atleti delle società sportive crotonesi Rari Nantes Auditore e Kroton Nuoto potranno allenarsi nella piscina dell’istituto Pertini gestita dai Nuotatorikrotonesi del presidente Antonio Fonte, consigliere del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto.

È la decisione presa a seguito dell'incontro tra lo stesso presidente Antonio Fonte e i rappresentanti delle altre due società pitagoriche, Francesco Arcuri della Rari Nantes Auditore Crotone e Roberto Fantasia del Kroton Nuoto. Questo a seguito dell’impossibilità da parte degli atleti di potersi allenare nella piscina comunale, dopo la chiusura della struttura comunale, a seguito del bando di assegnazione che è andato deserto e in attesa di un accordo quadro.

L'incontro è stato reso possibile grazie all'interessamento dalla FIN Calabria che ha a cuore le sorti dello sport calabrese. Si tratta, comunque, di una soluzione temporanea e precaria, ma che darà la possibilità alle due società di far allenare i propri atleti in vista della stagione agonistica. Tutto ciò in attesa dell'incontro in programma per giovedì 10 ottobre tra l'Amministrazione Comunale di Crotone, la FIN Calabria rappresentata dal Presidente Alfredo Porcaro e dal Vice Presidente Piero Alampi, alla presenza del Segretario generale Antonello Panza della Federazione Italiana Nuoto. Il Comune di Crotone aveva chiesto l'intervento della FIN Calabria, in qualità di tecnico, che ha manifestato la propria disponibilità per risolvere la questione.