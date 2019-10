Nessun trasporto alla Scuola Pizzuta. Protesta dei genitori, la Lega si fa portavoce

Il Coordinatore Provinciale della Lega di Crotone, Giancarlo Cerrelli, questa mattina è stato invitato da numerose mamme delle Contrade Nord a partecipare alla loro protesta che si è tenuta davanti alla scuola “Pizzuta” località Cantorato.

Sono molteplici i disservizi che patiscono gli abitanti delle Contrade Nord; tra questi la mancata attivazione, da parte del Comune di Crotone, del trasporto scolastico degli studenti su cui Cerrelli è intervenuto nei giorni scorsi, ritenendo ‘non convincenti le motivazioni del Comune circa il detto disservizio, anche a fronte del fatto che altri Comuni italiani stanno erogando regolarmente il servizio’.

Altro motivo di protesta di cui il Coordinatore provinciale della Lega è stato interessato dalle mamme delle Contrade nord è stato il ‘disagio dei bambini della materna a non poter godere, da dieci anni a questa parte, dell’insegnante di ruolo, che pur se regolarmente designata, è sostituita inspiegabilmente e regolarmente da supplenti annuali; tutto ciò provoca nei bambini delle ricadute psicologiche per il fatto di dover mutare annualmente il loro punto di riferimento educativo e anche per il fatto di spezzare quell’alleanza educativa e affettiva che si crea tra bambini delle materne e insegnante’.

L’a Lega di Crotone assicura il suo impegno e che ‘sempre vicina ai problemi degli abitanti delle Contrade Nord farà di tutto per favorire la soluzione dei disagi evidenziati dagli abitanti delle Contrade Nord, che non sono cittadini di “serie b”, ma cittadini come tutti gli altri’.