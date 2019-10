Legalità. In demolizione 27 manufatti abusivi sull’Esaro. Pugliese: “giustizia arriva per tutti”

Dopo la demolizione delle venti villette in località Campione, sono in corso i lavori per la demolizione di 27 manufatti abusivi costruiti sull'argine del fiume Esaro.

A definire i particolari dell'attività sono stati presentati questa mattina dal sindaco Ugo Pugliese nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppina Felice, l'assessore all'Urbanistica Nino Crugliano, il dirigente del settore Lavori Pubblici Giuseppe Germinara e il funzionario comunale Danilo Pace.

Un percorso specifico e sinergico del Comune di concerto con la Procura della Repubblica e le Forze dell'Ordine che prevede una serie di interventi finalizzati non solo a “liberare” il territorio da costruzioni abusive ma anche ad evidenziare la necessità di affermare la cultura della legalità come elemento di crescita della comunità tutta. Nello specifico l'intervento illustrato nel corso della conferenza stampa ha anche un aspetto relativo alla sicurezza.

“Infatti – precisano gli amministratori - i manufatti erano stati abusivamente costruiti sull'argine del fiume Esaro. La loro demolizione contribuisce alla sicurezza di un'area ad alta densità abitativa. Sono ventisette i box abusivi oggetto dell'attività, di cui dieci già demoliti ed altri in corso di demolizione. Sarà asportato anche l'eternit, ulteriore elemento di pericolosità, che era presente nelle strutture”.

“La giustizia arriva per tutti. Per tutti coloro che agiscono contro la legge a danno della comunità. Ma c'è giustizia allo stesso tempo, in senso positivo per coloro che, viceversa, vivono e contribuiscono a costruire lo spirito della cultura di legalità ed hanno diritto di vivere in una città dove il territorio sia rispettato. Queste azioni vogliono contribuire a far crescere sempre di più questa cultura” - ha detto il sindaco Ugo Pugliese