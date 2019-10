Tragico incidente nel vibonese: centauro si schianta sull’asfalto e muore sul colpo

Un tragico incidente è avvenuto a San Calogero ed un motociclista ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi. Si tratta di un barman 56enne di Rombiolo, Pietro Castagna.

Il centauro stava percorrendo la strada provinciale quando – per cause ancora sconosciute - ha perso il controllo della sua motocicletta di grossa cilindrata. Il 56enne è sbalzato dal mezzo e si è schiantato sull’asfalto morendo sul colpo.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri per quanto di competenza.