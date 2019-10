In auto con armi e droga, arrestati a Crotone due giovanissimi

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Crotone, diretta dal Vice Questore Aggiunto Antonio De Tommaso, nel corso di normale servizio di vigilanza stradale, in località Passovecchio, ha proceduto al controllo di una Fiat Bravo, a bordo della quale viaggiavano G. B., 22 anni, e C. C., 20 anni, entrambi della provincia di Cosenza.

Nell'auto sono stati trovati una mazza da baseball, due coltelli a serramanico della lunghezza di 19 e 14 centimetri, due involucri in cellophane contenenti, rispettivamente, 150 e 191 grammi di marijuana e la somma di 245 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, forse provento dell'attività di spaccio.

I due sono stati tratti in arresto poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per il possesso delle armi, l’autovettura è stata posta sotto sequestro.

Nel corso della successiva attività, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Crotone, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura, ha proceduto, inoltre, a perquisizioni presso le abitazioni dei due giovani che hanno consentito di rinvenire e sequestrare una pistola scacciacani.