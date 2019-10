Rossano: festa dei nonni alla scuola dell’infanzia di Donnanna

Tanta partecipazione alla “Festa dei Nonni” presso la Scuola dell'Infanzia di Donnanna che fa parte dell'Istituto Comprensivo “Alessandro Amarelli” di Rossano diretto, egregiamente, dalla Dirigente Tiziana Cerbino. Nella mattinata di mercoledì 2 ottobre 2019, dopo l'accoglienza di tutti i nonni, si è dato vita a momenti di tanta allegria e di pieno divertimento tra canti, balli ed animazione live che ha visto coinvolti, in modo particolare, i tanti nonni con i loro meravigliosi nipotini. Molto bello, tra l'altro, il filmato proiettato su un maxi-schermo che ha raccontato, tramite una serie di immagine e frasi significative, l'importanza della festa dei nonni.

In seguito, poi, è arrivato un Angelo che ha abbracciato tutti i bambini. Nel ruolo si è cimentata, magnificamente, un mamma di una alunna: Maria Paludi. Significativo il coinvolgimento delle nonne che, per l'occasione, si sono cimentate in massaie preparando, impastando farina ed acqua, pasta fresca (tagliatelle e maccheroni al ferretto) e dolci tipici del luogo quali: scoratedd' ed altro ancora. Alcune nonne, invece, hanno interpretato diverse poesie e raccontato ai piccoli alunni alcune storie della loro vita.

Straordinaria, inoltre, la scenografia ambientata in un'abitazione d'altri tempi con il caminetto, il tavolo in legno, le sedie in paglia, il classico braciere ed una serie di oggetti antichi. Alcuni nonni, poi, si sono prodigati nel realizzare, direttamente e artigianalmente, cesti in vimini e non solo. Altre nonne hanno lavorato a maglia e all'uncinetto. Meraviglioso vedere i nonni e le nonne giocare con i propri nipotini ed insegnare loro le abitudini di un tempo nel realizzare la pasta fresca ed i dolci tipici legati all'antica tradizione culinaria rossanese. La festa è terminata con ricco buffet di dolci e di bevande analcoliche.

I nonni, prima di lasciare il plesso scolastico di Donnanna, hanno ricevuto in dono i lavoretti realizzati dagli stessi nipotini. Un plauso, in modo particolare, alle insegnanti per l'ottimo lavoro e per aver promosso la lodevole iniziativa dedicata alla “Festa dei Nonni”. Queste sono: Anna Gallo (Responsabile della Scuola dell'Infanzia di Donnanna), Anna Pellegrino, Teresa Madeo, Mena Madeo, Maria Giovanna Colangelo, Rosa Bello, Antonella Rizzo, Grazia De Martino, Mena Menga, Francesca Brunetti, Rosa Nigro, Maria Emilia Grillo, Antonietta Malieni, Adriana Murrone, Tina Esposito, Carmela De Vincenti, Gemma De Tommaso, Mena Librandi, Raffaella Fago, Paola Strafaci.

La docente Anna Gallo, prima dei saluti finali, ha voluto ringraziare la Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Alessandro Amarelli”, la Prof.ssa Tiziana Cerbino, le colleghe e le mamme dei bambini per la loro fattiva collaborazione, i nonni che si sono prodigati in diversi ruoli, il personale ATA, il Reporter Antonio Le Fosse per la sua preziosa presenza e per aver documentato l'evento, ma anche la docente Rosa Capristo (Funzione Strumentale dell'Istituto Comprensivo) e Giovanni Sapia che ha realizzato il video. Si è vissuta, dunque, una giornata all'insegna dell'amicizia, della gioia e del divertimento, in cui non sono mancati momenti di piena aggregazione, oltre di grande tenerezza, tra nonni e nipoti.