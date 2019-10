Mercato di via Regina Margherita: elevati verbali per oltre 10mila euro

Con il controllo e coordinamento diretto sul posto da parte del comandante Cogliandro della Polizia Locale di Crotone, durante il mercato mensile di via Regina Margherita si è proceduto all'identificazione di ambulanti non autorizzati e ad elevare verbali per un totale di oltre diecimila euro.

Inoltre è stato effettuato il sequestro di merce priva di autorizzazione alla vendita e precisamente: 90 borse, 10 portafogli, 8 cinture, 70 collane, 15 orologi marca varia, 30 braccialetti, 96 paia di orecchini, 114 anelli. La Polizia sta effettuando accertamenti per riuscire a capirne la provenienza.

Inoltre su via Gallucci è stato identificato e sanzionato una persona poiché ha effettuato lavori sul suolo pubblico (marciapiede) privo di autorizzazione.

Sempre in zona centro è stato denunciato un cittadino crotonese che ha imbrattato un bene pubblico.