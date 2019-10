Sociale: Comune Crotone, voucher per l’assistenza a favore di anziani non autosufficienti

Ines Mercurio

Ancora un intervento a favore della terza età dell'Ambito Sociale che vede il Comune di Crotone capofila e che comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale e S. Mauro Marchesato.

È stato infatti pubblicato l'avviso per l'erogazione di voucher a favore di anziani non autosufficienti, ultra sessantacinquenni, per l'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare non integrata.

Lo comunica l'assessore alle Politiche Sociali Ines Mercurio del Comune di Crotone.

L'attività prevede l'assegnazione di voucher finalizzati a sostenere anziani che necessitano di cure e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale o socio – educativa a domicilio.

E' prevista l'erogazione di 150 voucher. I beneficiari assegnatari dei voucher potranno scegliere l'organismo del terzo settore, accreditato ai sensi della legge regionale 23/2003, a cui rivolgersi per l'espletamento del servizio di cura domiciliare integrante.

I richiedenti dovranno far pervenire la domanda di ammissione presso il PUA dei servizi sociali del Comune di Crotone sito in via Settino o tramite PEC al protocollo del Comune di Crotone entro il 18 ottobre.

“Siamo fermamente motivati ad utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione mettendo al centro oltre all'assistenza, la dignità delle persone. Una fascia importante della popolazione è proprio quella della terza età. Proprio in questi giorni ho ribadito, in un incontro con i sindacati di categoria, l'attenzione che l'amministrazione Pugliese ha verso gli anziani. Su questo tema, così come su altri che attengono le politiche sociali, stiamo lavorando in sinergia con tutti i comuni del distretto” dichiara l'assessore Ines Mercurio.