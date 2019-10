Minacce e continui maltrattamenti ai genitori adottivi. Minorenne finisce in comunità

Minacce e comportamenti aggressivi verso i propri genitori. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 17 anni adottato che, negli ultimi tempi, era arrivato a minacciare di morte il padre, mettendogli le mani alla gola, a danneggiare a calci la macchina di famiglia o rompere i vasi dell’abitazione ogni qual volta i genitori non soddisfacevano le sue richieste.

Per questo motivo i Carabinieri di Corigliano Calabro hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare della detenzione in comunità disposta dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica dei Minorenni per i reati di maltrattamenti in famiglia, nei confronti del ragazzo.

Tutto è iniziato dopo le numerose denunce sporte dai genitori del ragazzo, esasperati ed impotenti di fronte ai comportamenti sempre più aggressivi del figlio e che andavano avanti dal lontano 2016. Più volte gli stessi militari sono intervenuti nella casa della famiglia per sedare gli animi del giovane che era stato affidato ai servizi sociali per cercare di aiutare i genitori nel percorso rieducativo. Ma il tentativo era fallito, in quanto il ragazzo aveva inatteso tutte le disposizioni del Tribunale per i minorenni, mentre aveva acuito i propri atteggiamenti aggressivi, aggravati dall’assunzione di droga, situazione confermata dalla documentazione sanitaria sul minorenne.

La criticità della situazione è emersa sia dalle denunce, sia dalla documentazione sanitaria acquisita, sia dagli innumerevoli interventi effettuati dai Carabinieri cassanesi, tanto che il gip ha deciso di emettere l’applicazione della misura cautelare detentiva presso la comunità ministeriale di Catanzaro, dove lo stesso è stato portato dai Carabinieri dopo le formalità di rito.