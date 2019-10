Lamezia, evadono dai domiciliari. Un arresto e una denuncia

Un uomo di 57 anni P.G., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, mentre un 46enne è stato denunciato per evasione. Gli Agenti del Commissariato di Catanzaro Lido, in servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in Via Germaneto hanno trovato l’uomo fuori della propria abitazione, dove sta scontando la detenzione domiciliare. In particolare, P.G. stava uscendo dalla casa di un altro uomo anche lui sottoposto ai domiciliare.

L’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione o autorizzazione per essersi allontanato dalla propria residenza ed è stato tratto in arresto per il reato di evasione. Nel rito per direttissima il Giudice ha convalidato l’arresto e P.G., è stato quindi portato nella sua abitazione per la prosecuzione della detenzione domiciliare.

Martedì 1 ottobre, poliziotti della Volante del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme hanno denunciato R.E.F., lametino di 46 e con pregiudizi penali, per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliare. Gli Agenti, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno trovato distante dalla propria abitazione. L’Uomo ha asserito che si stava recando in ospedale senza tuttavia notificarlo alla Polizia.