Urla e percosse in mezzo alla strada a Lamezia. Denunciato 38enne

Ha iniziato a picchiare una donna in mezzo alla strada a Lamezia Terme. Alcuni cittadini, dopo aver visto quanto accaduto, hanno segnalato tutto al 113. È stata quindi inviata sul posto una pattuglia della Volante.

Gli Agenti si sono trovati dinnanzi ad una scena indicibile: l’uomo, incurante anche dell’arrivo dei poliziotti, ha continuato ad inveire contro la donna spingendola con le mani contro la parete di un palazzo.

È stato quindi bloccato, e la giovane è stata liberata dalla morsa nella quale era stata stretta. Alla richiesta se avesse bisogno di assistenza medica, la vittima ha affermato di non averne necessità.

I due convivono da circa un anno e mezzo, un rapporto travagliato, fatto di continue minacce, ingiurie, maltrattamenti e costrizioni e, nonostante lo stato di gravidanza della giovane, l’uomo non ha frenato il suo comportamento prevaricatore .

Il 38 enne, disoccupato, con numerosi precedenti penali a suo carico per vari reati, in materia di stupefacenti, furto, ricettazione, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, ed altro, attualmente è destinatario dell’Avviso Orale.

Gli Agenti del Commissariato hanno attivato il Protocollo operativo EVA (strumento predisposto dalla Polizia di Stato a tutela delle vittime di violenze familiari), e il “Codice Rosso”, e per questo motivo l’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.