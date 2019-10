Incidente stradale ad Acquappesa, due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 18 Tirrena inferiore in località Intavolata nei pressi di Acquappesa. Per cause in corso di accertamento, tre veicoli si sono scontrati e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale, la Polizia stradale per i rilievi del caso, i sanitari del 118 per le prime cure, il personale Anas per provvedere alla gestione e al ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il tratto di strada è stato chiuso e il traffico è stato deviato.