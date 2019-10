Sanità. Cotticelli autorizza le assunzioni in Asp e ospedali, 429 le figure richieste

Arriva la firma per il decreto 135, che consente ai direttori generali e alle commissioni delle aziende sanitarie calabresi l’assunzione a tempo indeterminato di 429 figure professionali.

L’atto, a firma di Saverio Cotticelli, Commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario regionale, e del subcommissario Maria Crocco, permetterà, sebbene e come specificato nel documento, nel rispetto del limite di spesa previsto, di procedere a rimpinguare il personale - nella maggioranza dirigenti medici - nella aziende sanitarie e negli ospedali calabresi.

Nel dettaglio, 74 i posti previsti per l’Asp di Cosenza; 11 per quella di Catanzaro; 89 per Vibo Valentia; 35 per l’azienda sanitaria di Reggio Calabria e 4 per quella di Crotone.

Quanto alle strutture ospedaliere, i posti sono 64 per l’Annunziata di Cosenza; 94 per il “Mater Domini” e 16 per il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; 42 per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Per l’immissione del nuovo personale si attingerà dalle graduatorie se esistenti, mentre dove risultano posti vacanti, le singole Aziende vengono autorizzate ad indire concorsi.

Le posizioni - validate dai tavoli di monitoraggio sul piano di rientro - erano già previste nei decreti a suo tempo firmati dall'ex commissario Massimo Scura.