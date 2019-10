Moda, Spazio “Riviera”: il Materia Indipendent Festival approda a Milano

Per partecipare a 'Riviera' ovvero 'Where things happen' sono stati scelti alcuni dei pezzi realizzati e presentati al Materia Independent Festival di Catanzaro ed esposti dal 2 al 15 ottobre.

Un pezzo di Calabria che approda a Milano, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania e appena conclusosi sotto la direzione artistica del designer internazionale Antonio Aricò con il quale, alla quarta edizione, è stata approfondita l'indagine sul tema del design, del folklore e del craft, grazie ad un fondamentale lavoro iconografico.

Sarà quindi presentata sia la gigantografia in carta pesta della 'Calabrisella' disegnata da Aricò per Alessi che alcune fotografie del progetto 'Condimento Calabro' realizzato da Sara Ricciardi, ospite del Festival. Tra i lavori invece presentati alla manifestazione da giovani designer provenienti da tutta Italia, saranno presenti alcuni progetti tra cui la collezione in tufo e ceramica 'Apollineo' di Ti.p studio, vincitrice del primo premio; il tappeto di Foro Studio; il vaso boteriano 'Gisella' di 400GON; una delle stampe di Calabrian Blueprints; la brocca tornita in sarme della serie 'Conchette' di Valentina Mancini ed il vaso, emblema del non finito, 'Perpetua' sempre di Ti.pstudio. Le creazioni rimarranno in esposizione sino al 15 ottobre. Una vetrina importante, un assaggio di quanto recentemente presentato a Catanzaro per trasmettere l’essenza del Materia Independent Design Festival che tanto interesse ha destato a livello nazionale.