Inaugurato presidio di Polizia nel Grande Ospedale Metropolitano

Il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, con il Questore Maurizio Vallone e al Direttore Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” facente funzione, ha inaugurato il presidio di Polizia presso il Pronto Soccorso del nosocomio reggino. Questo per potenziare le condizioni di sicurezza non solo di chi opera in ambito sanitario, ma anche di chi beneficia di tali servizi.

I ripetuti atti intimidatori e gli svariati danneggiamenti hanno penalizzato l’efficace azione amministrativa dell’Azienda Ospedaliera, provocando preoccupazioni sia agli utenti sia al personale medico e paramedico. Il Prefetto condanna le condotte violente che interessano il territorio, in special modo quelle che colpiscono il personale sanitario che tutela e, al contempo, garantisce l’esercizio di diritti inviolabili, quale il diritto alla salute, affermando che “L’inaugurazione di questo presidio è il segnale della presenza concreta dello Stato sul territorio, per ristabilire e rinsaldare la cornice di legalità necessaria alla società reggina”.

Il presidio assicurerà una costante presenza degli agenti delle Forze dell’Ordine all’interno dell’ospedale, realtà ospedaliera di prima importanza anche in relazione al notevole bacino d’utenza. Il posto di Polizia, abilitato anche alla ricezione delle denunce, si raccorderà costantemente con la Questura di Reggio Calabria.